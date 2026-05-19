Jovem de 19 anos fica ferido após queda de motocicleta em Aquidauana

Divulgação/Corpo de Bombeiros

Um jovem de 19 anos ficou ferido após cair de uma motocicleta na noite de segunda-feira (18), no cruzamento da Rua Luís da Costa Gomes com a Rua Guia Lopes, no bairro Cidade Nova, em Aquidauana. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu 192) foi acionado por volta das 20h35 para atender a ocorrência.

No local, a equipe encontrou a vítima, condutora de uma motocicleta Honda CG Titan 160cc, ao solo, em decúbito dorsal (deitada de barriga para cima), já sem capacete, consciente e orientada. O jovem apresentava dor no membro inferior direito.

Os socorristas realizaram o atendimento conforme protocolo de Atendimento Pré-Hospitalar (APH), prestando assistência à vítima no local da ocorrência e, posteriormente, encaminhando o paciente ao Pronto Socorro de Aquidauana, onde permaneceu sob cuidados da equipe médica. Não há informações atualizadas sobre o estado de saúde do jovem.

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