Jovem de 20 anos é preso por furto em residência de Aquidauana

Divulgação

Um jovem de 20 anos foi preso em flagrante na segunda-feira (24), suspeito de furtar diversos itens de uma casa no Bairro Nova Aquidauana. Na prisão, o rapaz ainda revelou que é autor de uma série de crimes semelhantes na cidade.



Conforme o boletim de ocorrência, durante patrulhamento no Bairro Nova Aquidauana, a equipe da Guarda Municipal foi acionada por um homem de 46 anos que relatou ter sido vítima de furto em sua residência, ocorrido naquela manhã.



Ao chegar à casa de seu pai, a vítima viu uma pessoa escondida, que fugiu ao perceber sua presença. A vítima reconheceu o suspeito como sendo um jovem de 20 anos, e iniciou uma perseguição que terminou na residência do acusado, localizada na Rua Ana Luiza Serrou, no Bairro Nova Aquidauana.



Após buscas realizadas pelo local, a vítima conseguiu recuperar os objetos furtados, que foram encontrados em um terreno baldio próximo à residência do suspeito. Entre os itens recuperados estavam um balde de alumínio marca Alcaf, duas panelas de alumínio, uma panela de pressão, uma concha e uma colher de alumínio.



O autor foi detido no local e confessou a autoria do furto, além de admitir ter cometido outros delitos semelhantes na região, envolvendo cobre e outros objetos de alumínio. Ele também indicou que costuma trocar os objetos furtados em uma casa localizada na Rua Armando Trindade, entre as Ruas José Cárneo e Plínio Leite, sem revelar o nome do morador responsável.



Diante dos fatos, o autor foi preso em flagrante e conduzido à Delegacia de Polícia local, juntamente com os produtos do furto, para os procedimentos legais cabíveis. Durante a operação, foi necessário o uso de algemas para garantir a segurança física das partes envolvidas e evitar possível fuga.