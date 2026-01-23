Jovem de 22 anos sofre ferimentos após colisão no Centro de Aquidauana

Viatura Corpo ded Bombeiros / Divulgação

O Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso do Sul atendeu, na noite de quarta-feira, dia 21, uma colisão envolvendo uma motocicleta e um automóvel no bairro Centro de Aquidauana. O acionamento foi feito através do telefone de emergência 193, e a ocorrência foi atendida pela guarnição local do 2º SGBM/3º GBM.

No local do sinistro, os bombeiros encontraram o condutor da motocicleta, um homem de 22 anos identificado pelas iniciais E.N.F., caído na pista. A vítima estava consciente, mas apresentava desorientação. Na avaliação inicial, não foram constatadas lesões aparentes, e ele não relatou dores específicas.

A equipe de resgate realizou todos os procedimentos padrão de atendimento pré-hospitalar, incluindo avaliação clínica e imobilização preventiva com prancha rígida como medida de segurança. Após a estabilização no local, o jovem foi transportado para o Hospital Regional de Aquidauana, onde foi entregue à equipe médica de plantão para observação e exames complementares.

A ocorrência foi registrada, e as circunstâncias exatas da colisão seguem sob apuração pelas autoridades competentes.

