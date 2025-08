Jovem de moto fica ferido após acidente na entrada da Nova Aquidauana

Você Repórter

Um acidente envolvendo uma motocicleta, uma bicicleta e um carro de passeio foi registrado na noite de ontem (2) na entrada da Nova Aquidauana, nas proximidades do Córrego João Dias, próximo à BR-419.

De acordo com informações enviadas via nosso canal 'Você Repórter', um jovem motociclista — que não teve a identidade divulgada — acabou colidindo com uma senhora que trafegava de bicicleta. Na sequência, ele foi atingido por um carro de passeio que teria invadido a pista ao romper uma barreira lateral, possivelmente de contenção.

Apesar da gravidade do ocorrido, tanto o jovem quanto a ciclista sofreram apenas ferimentos leves e foram socorridos por equipes de atendimento médico.

Não há informações, até o momento, sobre o estado de saúde ou a identidade do motorista do carro envolvido na colisão.

O acidente chamou a atenção de moradores da região, especialmente pela movimentação nas proximidades da BR-419. As circunstâncias exatas da colisão devem ser apuradas pelas autoridades competentes.

