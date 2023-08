Jovem é atropelado e família realiza vaquinha virtual para custear tratamento

A família Martinez conta com a solidariedade de todos / Arquivo Pessoal

Riderson Martinez, um jovem residente da cidade de Aquidauana, encontra-se num momento difícil após ter sido vítima de um trágico acidente de trânsito. O incidente ocorreu no domingo, dia 6, quando Riderson estava voltando para sua residência e foi atropelado por um carro, sofrendo fratura no fêmur. Agora, a família realiza vaquinha virtual para custear o tratamento.

O impacto causado pelo veículo resultou em uma fratura grave no seu fêmur, deixando-o imobilizado e necessitando de intervenção cirúrgica e tratamento de fisioterapia. Além disso, a família enfrenta agora o desafio de arcar com despesas como fraldas, muletas, maca, medicamentos e sessões de fisioterapia, essenciais para a recuperação do jovem.

Diante dessa situação delicada, a família de Riderson lançou uma vaquinha virtual com o intuito de angariar fundos que auxiliem no custeio das despesas médicas e de recuperação. A meta estipulada para a vaquinha é de R$ 6 mil, um montante necessário para garantir que Riderson tenha acesso a todos os cuidados e recursos necessários para sua plena recuperação.

Até o momento, a campanha de vaquinha virtual já recebeu o apoio de 27 pessoas solidárias, gerada em uma arrecadação parcial de R$ 1.110,30. A família expressa sua gratidão por cada contribuição recebida até agora, destacando o impacto positivo que o apoio da comunidade pode ter na jornada de Riderson em direção à recuperação.

Se você deseja fazer parte dessa corrente de solidariedade e contribuir para a recuperação de Riderson Martinez, pode realizar sua doação por meio do link da vaquinha virtual [aqui]. Cada contribuição, por menor que seja, faz a diferença e representa um passo significativo em direção à recuperação e bem-estar do jovem Riderson.

A família Martinez conta com a solidariedade de todos para alcançar a meta estabelecida e garantir a melhor assistência possível ao jovem Riderson.