Jovem é esfaqueado durante briga na madrugada de Ano-Novo

Você Repórter/ O Pantaneiro

Um caso de lesão corporal dolosa foi registrado na madrugada do dia 1º de janeiro de 2026, por volta das 5 horas, em Aquidauana. O crime ocorreu na esquina das ruas Mário Arima com Delfino Alves Corrêa, no Bairro Cidade Nova e envolveu, segundo a polícia, quatro suspeitos.

De acordo com as informações apuradas, houve uma briga generalizada envolvendo homens e mulheres. Durante a confusão, a vítima foi atingida por um golpe de arma branca e caiu ao solo. O jovem foi socorrido por uma equipe do Corpo de Bombeiros e encaminhado ao Pronto-Socorro de Aquidauana antes da chegada da Polícia Militar.

No local, os policiais realizaram o isolamento da área para os trabalhos da Polícia Científica, que ficou responsável pela perícia. Conforme relato da mãe e da irmã do jovem, eles retornavam das festividades da virada do ano na Avenida Pantaneta quando encontraram um grupo de rapazes no caminho. Ainda segundo o relato, teve início uma discussão sem motivo aparente, que acabou evoluindo para agressões físicas.

Uma testemunha informou à polícia que teria visto o momento em que um dos envolvidos desferiu o golpe de faca pelas costas da vítima. A testemunha também apontou os nomes dos possíveis participantes da agressão.

Com base nas informações, os policiais se deslocaram até as residências dos suspeitos para realizar entrevistas. Todos negaram envolvimento nos fatos.

O caso segue sendo investigado pelas autoridades competentes para esclarecimento das circunstâncias e responsabilização dos envolvidos.