13 de Agosto de 2025 • 10:59

Ocorrência

Jovem é esfaqueado perto da antiga pista do aeroporto em Aquidauana

O atendimento foi realizado pelo Corpo de Bombeiros, com apoio de duas viaturas da Polícia Militar

Da redação

Publicado em 13/08/2025 às 09:20

Ilustrativa - Corpo de Bombeiros

Um jovem de 19 anos foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros na tarde de terça-feira (12) após ser ferido com arma branca próximo à antiga pista do aeroporto, em Aquidauana.

A vítima foi encontrada deitada na calçada, consciente, porém desorientada e sonolenta. Ele apresentava corte no joelho direito, pequeno ferimento abaixo da orelha direita, hematoma no olho direito e presença de sangue nos lábios.

O atendimento foi realizado pelo Corpo de Bombeiros, com apoio de duas viaturas da Polícia Militar que faziam a proteção da cena.

Os bombeiros realizaram os primeiros socorros, imobilizaram o jovem em prancha rígida e o encaminharam ao Hospital Estácio Muniz, onde foi recebido pela equipe médica da área vermelha, sob responsabilidade do médico plantonista.

O motivo do esfaqueamento e o possível agressor ainda não foram divulgados.

