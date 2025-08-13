Jovem é esfaqueado perto da antiga pista do aeroporto em Aquidauana

O atendimento foi realizado pelo Corpo de Bombeiros, com apoio de duas viaturas da Polícia Militar
Ilustrativa - Corpo de Bombeiros
Um jovem de 19 anos foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros na tarde de terça-feira (12) após ser ferido com arma branca próximo à antiga pista do aeroporto, em Aquidauana.
A vítima foi encontrada deitada na calçada, consciente, porém desorientada e sonolenta. Ele apresentava corte no joelho direito, pequeno ferimento abaixo da orelha direita, hematoma no olho direito e presença de sangue nos lábios.
O atendimento foi realizado pelo Corpo de Bombeiros, com apoio de duas viaturas da Polícia Militar que faziam a proteção da cena.
Os bombeiros realizaram os primeiros socorros, imobilizaram o jovem em prancha rígida e o encaminharam ao Hospital Estácio Muniz, onde foi recebido pela equipe médica da área vermelha, sob responsabilidade do médico plantonista.
O motivo do esfaqueamento e o possível agressor ainda não foram divulgados.
