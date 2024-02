Jovem é presa por tráfico de drogas no bairro Serraria

Divulgação

Jovem de 24 anos foi presa por traficar drogas no bairro Serraria, em Aquidauana. A prisão aconteceu na tarde de ontem (22) e foi feita pela Polícia Militar.

Conforme informações apuradas pela reportagem de O Pantaneiro, a equipe da Força Tática recebeu informações cruciais sobre um possível ponto de tráfico localizado na Rua Delfino Alves Corrêa, no Bairro Serraria.

De acordo com as informações, o local era frequentado por usuários ao longo do dia, onde a proprietária, que já é conhecida no meio policial, foi apontada como responsável pelas atividades ilícitas no estabelecimento.

A Guarnição iniciou o patrulhamento no Bairro Serraria com o objetivo de flagrar essa atividade. Durante as diligências, a equipe visualizou a autora, que ao perceber a aproximação policial, tentou fugir em uma bicicleta, dispensando invólucros plásticos no trajeto.

A equipe prontamente alcançou a suspeita, realizando a abordagem conforme os procedimentos padrão.

Na busca pessoal dela, foram encontradas sete porções de maconha, totalizando aproximadamente 38 gramas. A jovem de 24 anos foi informada de seus direitos constitucionais, incluindo o direito de permanecer em silêncio e não criar provas contra si.

Entretanto, ao ser questionada sobre a droga encontrada, ela admitiu realizar a venda das porções por valores entre R$ 20,00 e R$ 50,00. Em um desdobramento da situação, a autora consentiu com a busca em sua residência.

Durante a busca domiciliar, foram localizadas 23 porções prontas para venda, totalizando aproximadamente 187 gramas da mesma substância, além de uma trouxinha de substância análoga à pasta base, pesando 0,6 gramas.

Também foram apreendidos três celulares e a quantia de R$ 102,00 em espécie.

A traficante, que já possui antecedentes por esse crime, conforme diversos Boletins de Ocorrência, havia saído do sistema prisional em dezembro de 2023, encontrando-se em livramento condicional.

A autora, os entorpecentes e todo material utilizado no ilícito foram conduzidos à Delegacia de Polícia Civil de Aquidauana para as providências legais.