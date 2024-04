Jovem é preso por bater na própria mãe no Nova Aquidauana

Divulgação

Um jovem de 24 anos foi preso em flagrante por agredir a própria mãe na tarde de domingo (31), no Bairro Nova Aquidauana, em Aquidauana. O suspeito possuí extensa ficha criminal.



Segundo o registro policial, uma viatura realiza o patrulhamento pelo bairro quando viu o jovem jogando a mãe no solo na área da residência. Ao ver a viatura, a vítima pediu por socorro.



Já dentro da casa, a vítima relatou que o filho tinha ingerido bebidas alcoólicas e chegou em casa agressivo. Segundo a mulher, o rapaz procurou facas e quebrou diversos pertences da casa. As agressões começaram quando a mulher tentou acalmar o filho.



Em consulta ao banco de dados da polícia, foi verificado que o jovem tem extensa ficha criminal, inclusive, por homicídio e tentativa de homicídio.



Pela periculosidade do próprio rapaz, a mãe contou que já havia sofrido agressões anteriormente, mas, não denunciava por medo já que tem outro filho que mora na casa e tem deficiência.



No momento da prisão, o rapaz ainda ameaçou a mãe dizendo para ela pensar bem, pois ele sairia da cadeia.



A mulher foi orientada a solicitar medidas protetivas.