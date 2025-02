Jovem é preso por tráfico de drogas em estacionamento de mercado

PM's fizeram a prisão do bandido / Polícia Militar de Aquidauana, Divulgação

Um jovem, de 25 anos, foi preso em flagrante pelo tráfico de drogas no estacionamento de um atacadista, em Anastácio. A prisão foi efetuada pela Polícia Militar, depois de uma denúncia anônima.

A denúncia informava que um homem, em um veículo Celta GM de cor preta, estaria realizando tráfico de drogas no local.

Os policiais foram até o estacionamento e abordaram o suspeito. Durante a revista no veículo, localizaram embaixo do banco do passageiro meia peça de maconha prensada.

Ao ser questionado, o suspeito confessou que estava no local para vender a droga por R$ 500,00. Ele também informou que comprou a droga em Campo Grande para revendê-la em Anastácio.

A equipe policial foi até a residência do traficante, onde encontrou mais droga escondida em seu quarto, além de materiais usados para o preparo e fracionamento das porções, como duas balanças de precisão, faca, tábua, tesoura e um dichavador.

O homem foi preso em flagrante e encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil de Anastácio.

Ele permanece detido à disposição da Justiça e foi autuado em flagrante por tráfico de drogas.