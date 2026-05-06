Jovem fica ferida após acidente entre moto e veículo no bairro Alto

O Pantaneiro

o Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso do Sul atendeu, na tarde desta terça-feira (5), um acidente envolvendo uma motocicleta e outro veículo no bairro Alto, em Aquidauana.

Quando a equipe de resgate chegou ao local, encontrou uma jovem de 19 anos caída ao lado da motocicleta, no meio da rua. Segundo os bombeiros, ela estava sem capacete no momento do atendimento.

A vítima estava consciente e conversava com a equipe, mas reclamava de dores nos braços e nas pernas. Os bombeiros prestaram os primeiros socorros ainda no local e realizaram os procedimentos necessários para garantir a segurança da jovem durante o resgate.

Em seguida, ela foi encaminhada ao Hospital Regional Estácio Muniz, onde permaneceu sob cuidados médicos.

As circunstâncias do acidente não foram informadas.