Jovem fica ferido após colidir com carro em Aquidauana

Lateral do carro ficou destruída após colisão / Corpo de Bombeiros de Aquidauana

Na tarde de ontem, 1º de junho, o Corpo de Bombeiros Militar de Aquidauana foi acionado para atender a uma ocorrência de trânsito na rua Janjão Trindade, próximo ao campo do Vovô, em Aquidauana.

Ao chegar ao local, a equipe de resgate constatou um acidente envolvendo um carro e uma motocicleta. A vítima, o jovem de 20 anos, estava desorientado, com escoriações nos membros superiores do lado esquerdo e um corte no dorso da mão esquerda.