Jovem fica ferido após colisão entre motocicleta e animal na MS-345

Acidente aconteceu na estrada para Cipolândia, em Aquidauana
SAMU
Um jovem de 24 anos ficou ferido após se envolver em um acidente na noite desta quarta-feira (22), na rodovia MS-345, trecho que liga Aquidauana ao distrito de Cipolândia. A ocorrência foi registrada por volta das 20h41 e mobilizou uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU 192).
Segundo informações do atendimento, o acidente foi do tipo colisão entre motocicleta e animal. Ao chegar ao local, a equipe encontrou a vítima, condutora de uma motocicleta Yamaha YBR Factor, consciente e orientada, caída ao solo.
Ainda de acordo com o SAMU, o próprio motociclista havia retirado o capacete antes da chegada dos socorristas. Ele apresentava queixas de dor na perna direita, no braço direito e na região da clavícula direita.
Os profissionais realizaram os primeiros atendimentos seguindo o protocolo de trauma, garantindo a estabilização do paciente no local. Em seguida, o jovem foi encaminhado ao Pronto-Socorro de Aquidauana, onde permaneceu sob cuidados da equipe médica.
As circunstâncias do acidente não foram detalhadas, e não há informações sobre o estado do animal envolvido na colisão.
O caso chama atenção para os riscos de acidentes em rodovias da região, especialmente em trechos onde é comum a presença de animais na pista.
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