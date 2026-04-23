Jovem fica ferido após colisão entre motocicleta e animal na MS-345

SAMU

Um jovem de 24 anos ficou ferido após se envolver em um acidente na noite desta quarta-feira (22), na rodovia MS-345, trecho que liga Aquidauana ao distrito de Cipolândia. A ocorrência foi registrada por volta das 20h41 e mobilizou uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU 192).

Segundo informações do atendimento, o acidente foi do tipo colisão entre motocicleta e animal. Ao chegar ao local, a equipe encontrou a vítima, condutora de uma motocicleta Yamaha YBR Factor, consciente e orientada, caída ao solo.

Ainda de acordo com o SAMU, o próprio motociclista havia retirado o capacete antes da chegada dos socorristas. Ele apresentava queixas de dor na perna direita, no braço direito e na região da clavícula direita.

Os profissionais realizaram os primeiros atendimentos seguindo o protocolo de trauma, garantindo a estabilização do paciente no local. Em seguida, o jovem foi encaminhado ao Pronto-Socorro de Aquidauana, onde permaneceu sob cuidados da equipe médica.

As circunstâncias do acidente não foram detalhadas, e não há informações sobre o estado do animal envolvido na colisão.

O caso chama atenção para os riscos de acidentes em rodovias da região, especialmente em trechos onde é comum a presença de animais na pista.