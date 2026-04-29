Jovem fica ferido após falha mecânica em bicicleta elétrica em Aquidauana

Devido ao impacto, a vítima foi socorrida e encaminhada ao Hospital Regional de Aquidauana / Divulgação

Após a repercussão de um vídeo publicado nas redes sociais do portal O Pantaneiro, familiares do estudante envolvido em um acidente na Rua Estevão Alves Corrêa, em Aquidauana, entraram em contato com a redação para esclarecer os fatos. O jovem, que saía da escola no momento do ocorrido, ficou ferido ao cair de própria bicicleta elétrica.

Diferente do que foi aventado inicialmente, a família informou que não houve colisão com outro veículo. O acidente teria sido causado por uma possível falha mecânica na bicicleta elétrica, que teria travado subitamente, provocando a queda do jovem.

Devido ao impacto, a vítima foi socorrida e encaminhada ao Hospital Regional de Aquidauana, apresentando ferimentos principalmente na face. Segundo a família, ele precisou passar por procedimentos na boca em razão de lesões causadas pelo impacto com o aparelho ortodôntico que utilizava.

O estudante permanece internado e há possibilidade de transferência para Campo Grande, dependendo da evolução do quadro clínico. A família agradece o apoio recebido e segue acompanhando o estado de saúde do jovem.

O Pantaneiro segue acompanhando o caso e deseja uma pronta recuperação ao estudante.

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