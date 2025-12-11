Acessibilidade

11 de Dezembro de 2025 • 09:25

Jovem fica ferido em colisão entre carro e bicicleta em Aquidauana

Acidente aconteceu na tarde de ontem (10) na Rua Oscar Trindade de Barros, na Vila Santa Terezinha

Da redação

Publicado em 11/12/2025 às 07:55

Divulgação/ Samu

Um acidente entre um carro e uma bicicleta deixou um jovem ferido na tarde de ontem, quarta-feira (10), na Rua Oscar Trindade de Barros, na Vila Santa Terezinha, em Aquidauana. A guarnição do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionada para atender a ocorrência.

No local, a equipe encontrou o jovem consciente e orientado, com pequenas escoriações decorrentes da colisão. Ele recebeu atendimento ainda na via, onde foram realizados os primeiros procedimentos de rotina para estabilização e avaliação do quadro clínico.

Após o atendimento inicial, o jovem foi encaminhado para acompanhamento médico. As circunstâncias da colisão não foram detalhadas.

Leia Também

