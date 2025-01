Jovem morre após perseguição policial em Aquidauana

Redes sociais

Na madrugada deste domingo (26), um jovem de 20 anos, identificado como Lucas Odílio Silva Melo, perdeu a vida após ser atingido por um disparo de arma de fogo durante uma perseguição policial em Aquidauana. O incidente teve início quando Lucas, que estava a bordo de um veículo, fugiu de uma fiscalização policial.

Ainda não se tem a informação se Lucas seria o motorista ou passageiro do veículo que passou por aproximadamente seis bairros da cidade de Aquidauana em alta velocidade, desrespeitando as leis de trânsito, colocando a população em risco.

De acordo com informações apuradas, o jovem pediu socorro ao Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) logo após ser atingido. Ele foi prontamente encaminhado ao Pronto-Socorro (PS) de Aquidauana, onde, apesar dos esforços da equipe médica, não resistiu aos ferimentos e faleceu logo após dar entrada na unidade de saúde.

Lucas Odílio Silva Melo era morador do bairro Guanandy e havia recentemente completado seu tempo de serviço no Exército de Aquidauana. A comunidade local está em choque com a situação e ainda aguardando as informações policiais sobre o caso.

As autoridades policiais estão investigando as circunstâncias do ocorrido, e ainda não há detalhes completos sobre a dinâmica da perseguição.

O caso segue sendo investigado pelas autoridades competentes.