11 de Setembro de 2025 • 16:24

Esporte

Jovem nadador de Aquidauana representa MS nos Jogos da Juventude em Brasília

A participação do jovem, que integra a faixa etária de 15 a 17 anos, marca um importante reconhecimento de seu talento na modalidade de natação

Da redação

Publicado em 11/09/2025 às 12:05

Atualizado em 11/09/2025 às 12:34

Divulgação

O atleta Pedro Augusto Medina, da União Pantaneira de Natação (UPAN), de Aquidauana, foi convocado para representar Mato Grosso do Sul na etapa nacional dos Jogos da Juventude 2025, que acontece em Brasília/DF, entre os dias 8 e 15 de setembro.

A participação do jovem, que integra a faixa etária de 15 a 17 anos, marca um importante reconhecimento de seu talento na modalidade de natação. O convite oficial foi feito pela Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul (Fundesporte), por meio da Diretoria de Gestão de Políticas de Formação Esportiva (DGPFE).

De acordo com o documento emitido pela instituição, Pedro Augusto disputará ao lado de outros grandes talentos do país, levando o nome de Mato Grosso do Sul e de sua cidade natal, Aquidauana, para um dos maiores eventos esportivos estudantis do Brasil.

Além do atleta, também foi convocado o técnico Cássio Martins de Castro, de Campo Grande, que acompanhará a delegação sul-mato-grossense na competição.

O diretor-presidente da Fundesporte, Paulo Ricardo Martins Nunez, destacou no ofício a relevância da conquista:

“É com satisfação que parabenizamos o atleta Pedro Augusto Medina pela participação nos Jogos Escolares da Juventude de MS e, agora, nos Jogos da Juventude em Brasília, representando o estado de Mato Grosso do Sul”.

