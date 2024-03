Jovem perde R$ 2 mil no golpe da falsa compra de carro em Aquidauana

Divulgação

Um jovem de 25 anos perdeu R$ 2 mil no golpe da falsa compra de carro no domingo (24), em Aquidauana.



Conforme o boletim de ocorrência, a vítima é morador de Miranda e tomou conhecimento do anúncio da venda de um veículo Gol.

Interessado, o rapaz entrou em contato com o anunciante e a negociação foi fechada em cerca de R$ 6.800.



Um adiante de R$ 2 mil foi solicitado para que o rapaz buscasse o veículo da casa do cunhado do vendedor, localizada em Aquidauana.



O PIX de R$ 2 mil então foi feito e a vítima foi até o local indicado para buscar o carro. Lá, foi informado que, de fato havia um carro a venda, contudo, pelo valor de R$ 1 mil. Além disso, o verdadeiro vendedor informou que não havia nenhuma negociação em andamento e muito menos recebeu nenhum PIX.



A vítima então tentou entrar com contato com o suposto vendedor do anuncio, mas percebeu que já havia sido bloqueado.



Ele procurou a delegacia e registrou a ocorrência.