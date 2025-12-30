Jovem sofre coice de cavalo em fazenda a 70 km de Aquidauana

Um jovem ficou ferido após sofrer um coice de cavalo enquanto trabalhava em uma fazenda localizada a cerca de 70 quilômetros de Aquidauana, na região da MS-170. O acidente de trabalho ocorreu na tarde desta segunda-feira (29) e mobilizou o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU 192) do município.

De acordo com informações do SAMU, a equipe foi acionada para atender a ocorrência em área rural, sendo necessário o deslocamento com uma ambulância 4x4, devido às condições da estrada não pavimentada. Durante o trajeto, a aproximadamente 26 quilômetros do ponto de partida, a guarnição foi abordada por um veículo Fiat Palio.

No interior do automóvel estava a vítima, identificada pelas iniciais C.H.F.S., que apoiava um dos braços e apresentava sinais de lesão. O jovem relatou aos socorristas que trabalhava em uma comitiva quando foi atingido por um coice de seu próprio cavalo. Após o acidente, ele conseguiu carona com um casal que passava pelo local e seguia em direção à cidade em busca de atendimento médico.

A equipe do SAMU realizou os primeiros socorros ainda na estrada, imobilizando o antebraço direito da vítima, que apresentava desvio aparente, levantando suspeita de fratura fechada. Durante o deslocamento até Aquidauana, o jovem foi monitorado, mantendo sinais vitais estáveis e sem intercorrências.

Ao chegar ao Pronto-Socorro de Aquidauana, a vítima foi entregue aos cuidados da equipe médica de plantão, onde passaria por avaliação e exames complementares.

O caso chama atenção para os riscos do trabalho no meio rural e a importância do uso de equipamentos de proteção e de cuidados no manejo de animais.