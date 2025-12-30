Jovem sofre coice de cavalo em fazenda a 70 km de Aquidauana

O jovem relatou aos socorristas que trabalhava em uma comitiva quando foi atingido por um coice de seu próprio cavalo.
Um jovem ficou ferido após sofrer um coice de cavalo enquanto trabalhava em uma fazenda localizada a cerca de 70 quilômetros de Aquidauana, na região da MS-170. O acidente de trabalho ocorreu na tarde desta segunda-feira (29) e mobilizou o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU 192) do município.
De acordo com informações do SAMU, a equipe foi acionada para atender a ocorrência em área rural, sendo necessário o deslocamento com uma ambulância 4x4, devido às condições da estrada não pavimentada. Durante o trajeto, a aproximadamente 26 quilômetros do ponto de partida, a guarnição foi abordada por um veículo Fiat Palio.
No interior do automóvel estava a vítima, identificada pelas iniciais C.H.F.S., que apoiava um dos braços e apresentava sinais de lesão. O jovem relatou aos socorristas que trabalhava em uma comitiva quando foi atingido por um coice de seu próprio cavalo. Após o acidente, ele conseguiu carona com um casal que passava pelo local e seguia em direção à cidade em busca de atendimento médico.
A equipe do SAMU realizou os primeiros socorros ainda na estrada, imobilizando o antebraço direito da vítima, que apresentava desvio aparente, levantando suspeita de fratura fechada. Durante o deslocamento até Aquidauana, o jovem foi monitorado, mantendo sinais vitais estáveis e sem intercorrências.
Ao chegar ao Pronto-Socorro de Aquidauana, a vítima foi entregue aos cuidados da equipe médica de plantão, onde passaria por avaliação e exames complementares.
O caso chama atenção para os riscos do trabalho no meio rural e a importância do uso de equipamentos de proteção e de cuidados no manejo de animais.
