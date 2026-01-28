Jovem sofre descarga elétrica ao usar celular na tomada durante tempestade em Aquidauana

Viatura do SAMU / Arquivo O Pantaneiro

Um jovem de 19 anos sofreu uma descarga elétrica na tarde desta terça-feira (27), em Aquidauana, após manusear um aparelho celular que estava conectado à tomada no momento em que um raio atingiu a região. A situação foi considerada grave e poderia ter terminado em tragédia.



De acordo com informações do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), o chamado deu entrada na base por volta das 15h53. O jovem estava em sua residência quando, durante o mau tempo, recebeu a descarga elétrica ao utilizar o celular ligado à rede elétrica.



A vítima foi socorrida e encaminhada ao Pronto-Socorro de Aquidauana, mantendo sinais vitais estáveis até a chegada à unidade hospitalar. O estado de saúde atualizado não foi divulgado.



O caso acende um alerta importante à população, especialmente em períodos de instabilidade climática. Especialistas e órgãos de segurança orientam que aparelhos eletrônicos não sejam utilizados enquanto estiverem conectados à tomada durante tempestades, devido ao risco de descargas elétricas provocadas por raios ou oscilações na rede.



A recomendação é simples e pode salvar vidas: desconectar aparelhos da tomada durante chuvas com raios e aguardar a melhora do tempo antes de utilizá-los novamente. O uso de celular ligado à energia elétrica, nesses casos, representa um risco real e evitável.



As autoridades reforçam que a segurança deve vir sempre em primeiro lugar. Em situações de tempestade, medidas preventivas podem evitar acidentes graves e preservar vidas.

