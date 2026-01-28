Acessibilidade

28 de Janeiro de 2026 • 10:53

Buscar

Últimas notícias
X
Alerta

Jovem sofre descarga elétrica ao usar celular na tomada durante tempestade em Aquidauana

A situação foi considerada grave e poderia ter terminado em tragédia.

Da redação

Publicado em 28/01/2026 às 08:22

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Viatura do SAMU / Arquivo O Pantaneiro

Um jovem de 19 anos sofreu uma descarga elétrica na tarde desta terça-feira (27), em Aquidauana, após manusear um aparelho celular que estava conectado à tomada no momento em que um raio atingiu a região. A situação foi considerada grave e poderia ter terminado em tragédia.

De acordo com informações do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), o chamado deu entrada na base por volta das 15h53. O jovem estava em sua residência quando, durante o mau tempo, recebeu a descarga elétrica ao utilizar o celular ligado à rede elétrica.

A vítima foi socorrida e encaminhada ao Pronto-Socorro de Aquidauana, mantendo sinais vitais estáveis até a chegada à unidade hospitalar. O estado de saúde atualizado não foi divulgado.

O caso acende um alerta importante à população, especialmente em períodos de instabilidade climática. Especialistas e órgãos de segurança orientam que aparelhos eletrônicos não sejam utilizados enquanto estiverem conectados à tomada durante tempestades, devido ao risco de descargas elétricas provocadas por raios ou oscilações na rede.

A recomendação é simples e pode salvar vidas: desconectar aparelhos da tomada durante chuvas com raios e aguardar a melhora do tempo antes de utilizá-los novamente. O uso de celular ligado à energia elétrica, nesses casos, representa um risco real e evitável.

As autoridades reforçam que a segurança deve vir sempre em primeiro lugar. Em situações de tempestade, medidas preventivas podem evitar acidentes graves e preservar vidas.

💬 Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Leia Também

• Samu promove circuito de caminhada e corrida em ação na Lagoa Comprida

• SAMU realiza edição do projeto Natal Solidário em Aquidauana

• Juiz de Anastácio entrega equipamentos de treinamento ao Samu de Aquidauana

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:


🔗 Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:


O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

Meteorologia

Tempo fecha em Aquidauana e Anastácio e anuncia possível chuva

Governança

Aquidauana lança Plano de Desenvolvimento Municipal no dia 4 de fevereiro

Atenção

Aquidauana divulga gabarito preliminar de processo seletivo da Educação

Candidatos realizam prova de concurso público para Prefeitura de Aquidauana

Anastácio abre processo seletivo para agentes de saúde e endemias

MS divulga resultado definitivo do Processo Seletivo Simplificado para professores

Oportunidade

LuizHidro abre vaga para Auxiliar de Estoque em Aquidauana

Publicidade

Esporte

Clube Regatas Aquidauana enfrenta o Operário nesta quarta-feira

ÚLTIMAS

Cultura

Festa de São Sebastião será realizada no Distrito de Palmeiras em fevereiro

A Festa de São Sebastião é uma celebração tradicional no distrito e reúne moradores em um momento de confraternização, fé e lazer

Oportunidade

Aquidauana oferece 20 vagas de emprego nesta terça-feira

As vagas são dinâmicas e podem ser suspensas a qualquer momento, conforme solicitação dos empregadores.

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos Dr. Vitor Maksoud

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo