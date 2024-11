Jovem sofre traumatismo craniano em partida de futsal em Aquidauana

Arquivo/ O Pantaneiro

Um adolescente de 16 anos sofreu traumatismo cranioencefálico (TCE) durante uma partida de futsal nos 42º Jogos da Primavera, realizados no Ginásio Poliesportivo de Aquidauana, na tarde desta terça-feira (12). O atleta, que representa o Instituto Educacional Falcão, bateu a cabeça na grade de proteção da quadra durante uma jogada.

A equipe do Samu, juntamente com enfermeiras da Faculdade Anhanguera que estão auxiliando no evento, prestou os primeiros socorros ao jovem, que foi imediatamente encaminhado ao Hospital Regional de Aquidauana. Após avaliação inicial, o hospital determinou a transferência do adolescente para o Hospital da Unimed, em Campo Grande, onde passará por exames mais detalhados.

Em contato com a FEMA, instituição responsável pela organização dos jogos, foi informado que não há suspeita de hemorragia interna e que a condição do atleta está sendo monitorada de perto. A instituição reiterou o acompanhamento e apoio à família, que aguarda resultados de novos exames ainda hoje.