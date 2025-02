Jovem tem bicicleta furtada no centro de Aquidauana

Você Repórter

Uma jovem teve sua bicicleta furtada na tarde de quarta-feira (26) enquanto trabalhava no centro de Aquidauana. O crime ocorreu por volta das 13h50, na Rua Estevão Alves Corrêa, nas proximidades da Rua 7 de Setembro.



A vítima, moradora do Bairro São Pedro, utiliza a bicicleta diariamente como principal meio de transporte para o trabalho. Ao sair do expediente, percebeu que o veículo, uma bicicleta preta aro 29, não estava mais onde havia deixado.



Até o momento, não há informações sobre o autor do furto.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:



Instagram - @jornalopantaneiro

Facebook - @opantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @jornalopantaneiro

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!