Jovem tem celular furtado em casa noturna de Aquidauana

Caso foi registrado na delegacia de Aquidauana / O Pantaneiro, Arquivo

Um rapaz, de 26 anos, teve o celular Samsung Galaxy S24, furtado de uma casa noturna, em Aquidauana, no fim de semana.



Segundo o boletim de ocorrência, o jovem estava na boate, situada na Avenida Pantaneta, com outros amigos.



Em determinado momento da noite, deixou o celular em cima da mesa. Ele relatou que em segundos, o aparelho foi furtado.



O rapaz registrou o boletim de ocorrência e disse que não sabe quem pode ter pego, pois só estavam amigos dele no local.