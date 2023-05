Jovem tem foto usada na rede social por golpistas e procura Polícia em Aquidauana

Caso registrado na 1ª Delegacia de Policia de Aquidauana / Ronald Regis

Jovem de 19 anos descobriu que sua foto estaria sendo usada em uma rede social por golpistas e procurou a Polícia nessa sexta-feira, dia 19, em Aquidauana.

Conforme o boletim de ocorrência, a vítima informou que alguém estaria usando sua foto no aplicativo do Facebook e aplicando golpes nas pessoas.

Segundo ele, no Facebook existe uma publicação onde o golpista se passa por ele e diz que possui um amigo que empresta dinheiro a juros. Ainda segundo o jovem, o bandido afirma no post que as pessoas com interesse podem procurá-lo.

Ele afirma que soube da situação após diversas pessoas entrarem em contato no número de telefone do post e sofreram o golpe. Segundo o rapaz, umas seis vítimas tentaram o empréstimo, mas tiveram que depositar dinheiro antes como pretexto de ser um caução sofrendo o golpe.

Como ele nada a tem a ver com o crime e está com a foto sendo usada por bandidos, registrou boletim de ocorrência na Primeira Delegacia de Aquidauana.