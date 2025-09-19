Jovens de Aquidauana participam de cerimônia de Compromisso à Bandeira

Evento marcou a entrega dos Certificados de Dispensa de Incorporação à classe de 2007
AGECOM
Na manhã desta sexta-feira (19), a Prefeitura de Aquidauana, por meio da Junta de Serviço Militar, realizou a cerimônia de Compromisso à Bandeira Nacional e a entrega dos Certificados de Dispensa de Incorporação (CDI) aos cidadãos da classe de 2007, dispensados de prestar o Serviço Militar.
Durante o ato, os jovens realizaram o juramento à bandeira do Brasil e receberam o CDI, documento que comprova o alistamento em alguma das Forças Armadas, mas que formaliza a dispensa da incorporação — seja por situações específicas ou pelo excedente de alistados em relação às vagas disponíveis.
A cerimônia contou com a presença de autoridades civis e militares, entre elas: o secretário municipal de Assistência Social, Clériton Alvarenga (representando o prefeito Mauro do Atlântico); o capitão João Neto de Melo, delegado do Serviço Militar; o tenente Jorge de Jesus Oliveira Brandão, adjunto do Posto de Recrutamento e Mobilização 09-005; o tenente do Corpo de Bombeiros, Laudo Modesto Crisanto de Oliveira, representando o 2º SGBM do 3º GBM; e o tenente Wisley Willeman de Lima, representando o 7º Batalhão de Polícia Militar. Também estiveram presentes Lilian Dias Vedovato, representante do Instituto João Bittar, e Maria Valdeni, representante da vereadora Ana Saravy.
Vale lembrar que todos os jovens brasileiros que completam 18 anos devem realizar o Alistamento Militar, procurando a Junta de Serviço Militar do município para dar início ao processo.
