Jovens ficam feridos em acidente na MS-450

A equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionada no início da noite de ontem, 7, por volta das 18h10, para atender uma queda de moto na MS 450, Estrada Parque no trecho conhecido como curva da morte, em Aquidauana.

De acordo com informações das equipes do SAMU, que atenderam a ocorrência, a queda teve duas vítimas.

Uma de 20 anos estava consciente e orientada, com suspeita de fratura no braço direito e escoriações pelo corpo, já a outra vítima, de 19 anos, estava consciente e orientada e apresentava sangramento na boca e escoriações pelo corpo.

Após atendimento no local, ambas foram encaminhadas para Pronto Socorro de Aquidauana onde ficaram aos cuidados da equipe médica local.