Jovens realizam ação de evangelização no centro de Aquidauana

Um abraço de conforto, uma palavra amiga ou um conselho de irmão.....

Foi com estas intenções que o grupo de evangelização dos Jovens Igreja Evangélica Assembleia de Deus Missões de Aquidauana, com o objetivo de fortalecer a fé das pessoas, realizou uma ação na manhã deste sábado (11), no centro da cidade.

Aproximadamente 15 membros permaneceram durante a manhã nos pontos mais movimentados da cidade como as esquinas da rua Sete de Setembro e na Praça dos Estudantes. Apresentaram cartazes, cantaram músicas religiosas, distribuíram panfletos com o objetivo de popagar a palavra de Cristo

De acordo com o líder dos jovens da UMADAR, Paulo Afonso de Jesus Silva Júnior, a importância é levar o amor de Deus para as pessoas que ainda não O conhecem, trazendo paz, alegria e amor.

A Igreja Evangélica Assembleia de Deus Missões esta localizada na rua Cassimiro Bruno 554 , próx a garagem da secretaria de obras de Aquidauana no Bairro Alto. O Pastor presidente Carlos Chaves de Castro convida a todos para o culto de jovens que ocorrerá neste sábado (11), às 19:30.