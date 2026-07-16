Jovens são transferidos para Campo Grande após grave acidente em Aquidauana

Colisão ocorreu por volta das 17h50 desta quarta-feira / Você Repórter

Foram transferidas para Campo Grande as duas vítimas do grave acidente entre uma motocicleta Honda/Titan e uma caminhonete/Toyota Hilux, registrado no fim da tarde desta quarta-feira (15), no bairro Serraria, em Aquidauana. Segundo informações apuradas na manhã desta quinta-feira (16), ambas estão entubadas e permanecem em estado grave - após apresentarem quadro de TCE (Traumatismo Cranioencefálico).

A colisão ocorreu por volta das 17h50, no cruzamento das ruas Antônio Campelo e Pedro Pace, mobilizando equipes do Samu 192 (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e do Corpo de Bombeiros Militar.

No local, os socorristas encontraram os dois ocupantes da moto caídos e iniciaram imediatamente os protocolos de atendimento ao trauma. A reportagem de O Pantaneiro apurou que ambos são do sexo masculino, identificados pelas iniciais K.A.da.S.N., 21 anos, e M.F.da.S, 20 anos.

Uma delas apresentava quadro considerado extremamente grave, inconsciente, com traumatismo cranioencefálico e um extenso ferimento na face, sendo submetida à estabilização clínica e monitoramento antes do encaminhamento ao Hospital Regional Dr. Estácio Muniz.

A segunda vítima também sofreu traumatismo cranioencefálico, além de lesões na face e suspeita de fratura em um dos membros inferiores. O atendimento foi realizado por uma equipe do Corpo de Bombeiros Militar, que efetuou a imobilização e o suporte necessário antes do transporte.

Em razão da gravidade do quadro clínico, os dois pacientes precisaram ser transferidos para Campo Grande, onde seguem internados em unidades de referência. Conforme as informações mais recentes, ambos precisaram ser entubados.

As circunstâncias que provocaram a colisão ainda não foram divulgadas e deverão ser apuradas pelas autoridades competentes.