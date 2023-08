Juca, o boi querido da UEMS, encanta na 54ª ExpoAqui

Juca passeia com a Rainha da 54ª Expoaqui / O Pantaneiro

Uma das atrações mais adoradas da 54ª ExpoAqui, que teve início na quinta-feira, dia 10, é o boi 'Juca' da UEMS (Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul). Esse amistoso animal conquistou os corações dos servidores, estudantes e público em geral desde o primeiro dia da exposição, que ocorre no Parque de Exposições de Aquidauana e se estenderá até domingo, dia 13 de agosto.

O carisma e a docilidade de Juca têm sido destaque na ExpoAqui deste ano. Com apenas três anos de idade, ele se tornou uma sensação graças à sua relação única com os seres humanos. Em uma entrevista exclusiva ao jornal O Pantaneiro, o professor de zootecnia da UEMS, Dr. André Luiz Julien Ferraz, coinhecido como "Splinter", revelou os segredos por trás da personalidade cativante de Juca.

"Juca cresceu mamando na mamadeira por humanos, como parte de nosso projeto de melhoramento genético da raça Nelore. Ele foi cuidadosamente tratado e criado para se sentir à vontade com o toque humano. Nossa intenção era permitir que nossos alunos tivessem uma experiência única de interação com um animal tão imponente e ao mesmo tempo amigável", explicou o Dr. Splinter. "O Juca não apenas se acostumou ao contato humano, mas também se tornou sensível e afetuoso, o que nos levou a trazê-lo para a ExpoAqui para compartilhar essa experiência com o público."

O Professor Splinter ressaltou ainda a diversidade de cursos oferecidos pela UEMS, que incluem direito, agronomia, engenharia florestal, além da zootecnia. A presença da universidade na ExpoAqui vai além da participação de Juca, incluindo também a apresentação de projetos e trabalhos no stand da instituição. Isso reforça o compromisso da UEMS em promover a educação, pesquisa e interação com a comunidade local.

A ExpoAqui, um evento aguardado por aquidauanenses e visitantes de toda a região, continua a oferecer uma variedade de atrações, incluindo exposições de animais, shows musicais, feira de produtos regionais e atividades culturais. No entanto, Juca, o boi amansado e carinhoso da UEMS, certamente se destaca como uma das estrelas mais memoráveis deste ano, proporcionando aos participantes uma oportunidade única de se conectar com a vida rural e a importância da interação humana com os animais.