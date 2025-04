Judô em alta: Aquidauana revela campeões para o mundo

Na manhã desta sexta-feira (04), o prefeito Mauro do Atlântico, junto com o presidente da Fema - Wellington Moresco e o professor Mario Augusto Portocarrero (Guto), recebeu em seu gabinete uma comissão de atletas aquidauanenses de judô: Anna Clara Alegre Mendes, Leandro Gabriel Ocampos Queiroz e Yago Wildy de França Silva Martins e o sensei e treinador da equipe, Osvaldo Benevides Junior.

A atleta de judô Anna Clara Alegre Mendes (13 anos) vai disputar o Gymnasiade 2025 (Jogos Escolares Mundial de Judô), categoria 36kg, na Sérvia, a partir do dia 11 de abril. Ela é aluna da Escola Cejar, treina na academia Top Fight/Judô Moura e integrante do Programa MS Desporto Escolar (PRODESC), do Governo do Estado.

É a primeira vez na história de Aquidauana que uma judoca estudantil conquista tão elevado nível de competições em seu currículo. Inclusive, durante a visita, a atleta Anna Clara apresentou o seu kimono oficial da delegação brasileira para o Mundial na Sérvia.

Também estiveram presentes no encontro, a mãe de Anna Clara, Fatima Mendes Pereira, a mãe Cristiane Ocampos (do Leandro) e tio Leonardo Ramos (do Yago).

Leandro Gabriel é aluno da Escola Centro Cristão ficou em 3º lugar no Campeonato Brasileiro Região – 04, na categoria menos 60 kg, disputado no mês de Março na cidade de Ji-Paraná, em Rondônia e o jovem Yago Wildy foi campeão dos Jogos Escolares 2024, na categoria - 60 kg e ficou em 3º lugar nos Jogos Escolares Brasileiros.

A comissão de atletas veio apresentar oficialmente os resultados ao chefe do Executivo e agradecer à Prefeitura/FEMA pelo apoio recebido para as disputas dos campeonatos em nível estadual e nacional.

“Fico muito orgulhoso da nossa equipe, desses jovens talentos do esporte que junto com os professores e treinadores tem se dedicado para fazer a diferença na modalidade. O esporte é inclusão e estamos vendo talentos se revelando aqui, que começaram nos tatames de Aquidauana e ganharão o mundo. Parabéns Leandro, Yago e Anna Clara e sensei Osvaldo Junior, vocês nos orgulham!”, disse o prefeito Mauro do Atlântico, afirmando que Aquidauana estará na torcida pela vitória de Anna Clara no Mundial.

Trajetória de Anna Clara até o Mundial

Anna Clara começou a treinar desde os 7 anos com o sensei Osvaldo Benevides Junior na sua academia Top Fight/Judô Moura em Aquidauana. Desde cedo, mostrou que tinha talento com judô, modalidade olímpica, mostrando que queria avançar nesse esporte, que combina técnica, força e estratégia.

Com seu bom desempenho, em 2020, Anna começou a disputar vários campeonatos em níveis municipal, estadual, nacional e internacional, totalizando até agora, 53 campeonatos. Não demoraram para os resultados aparecerem! Com apenas 13 anos, Anna Clara já coleciona 44 medalhas conquistadas, incluindo ouro, prata e bronze.

Para chegar a disputar o Mundial, Anna Clara foi campeã dos Jogos Escolares de MS em 2024, depois campeã dos Jogos Escolares Brasileiros 2024 e campeã sul-americana na Colômbia. Estes resultados garantiram a vaga da aquidauanense Anna Clara no Gymnasiade 2025.

“Na hora de cada competição é muita concentração. Na hora da conquista do título a emoção toma conta. Quero muito orgulhar ainda mais a minha família, minha cidade e todos que torcem por mim”, afirmou a jovem Anna Clara.

Que venham mais conquistas e Aquidauana quem sabe poderá ver e torcer por Anna Clara nas Olimpíadas! Oss!!!

*As informações são do site da Prefeitura Municipal de Aquidauana