Judoca Anna Clara é recebida com festa em Aquidauana após mundial escolar

Hoje (16), pela manhã, os sons das sirenes e buzinas pelas ruas do centro de Aquidauana anunciavam com muita alegria a chegada da jovem campeã mundial de judô escolar, Anna Clara Alegre Mendes, aquidauanense que lutou bravamente pelo título, no Gymnasiade 2025, o maior campeonato escolar do mundo.

Os jogos foram disputados no período de 4 a 14 de abril, em Zlatibor, na Sérvia. Com apenas 13 anos, Anna Clara escreve seu nome na história do esporte mundial, como campeã mundial da Gymnasiade.

Anna Clara, acompanhada da sua mãe Fátima e do seu sensei e treinador – Osvaldo Benevides Junior, seguiu na carreata no carro do Corpo de Bombeiros, junto com PM e DETRAN, pelas ruas centrais da cidade e depois foi recepcionada com aplausos, abraços e alegria na Prefeitura de Aquidauana, onde familiares, torcida e autoridades esperavam pela jovem campeã.

O prefeito Mauro do Atlântico, acompanhado dos vereadores Éverton Romero (presidente), Wezer Lucarelli e Marquinhos Taxista e secretários municipais, além da direção da Escola CEJAR – Profª Cristiane Niz e Maria Inês Garajo, recebeu Anna Clara, agradecendo pela garra com que ela lutou e trouxe o título.

“Anna, Aquidauana tem orgulho de você! Você foi à Sérvia, com dedicação, técnica e garra venceu todas as lutas e trouxe esse título inédito para nosso Brasil, nosso MS e nossa cidade. Que você sirva de inspiração para mais crianças e adolescentes. Nosso papel na gestão é estarmos prontos para ajudar e investir no esporte e pode contar conosco”, afirmou o prefeito Mauro do Atlântico.

Os vereadores Éverton Romero, Marquinhos Taxista e Wezer Lucarelli também parabenizaram a jovem atleta, falaram do esforço e dedicação com que ela e o sensei Osvaldo vinham treinando ao longo dos anos e que agora, os frutos chegaram, com esse título mundial.

Emocionado, o sensei Osvaldo Junior, relatou que desde os 06 anos de idade a Anna treina com ele e desde novinha já demonstrou talento e paixão pelo judô.

“Minha gratidão à família da Anna por incentivar e estar com ela em todos os momentos, isso faz diferença na vida do aluno. Agradeço também ao apoio da prefeitura em todos esses anos, desde a gestão do prefeito Odilon e, agora, com o prefeito Mauro, a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, Escola CEJAR, Fundesporte e a Câmara Municipal dando atenção ao esporte escolar. Estamos imensamente felizes com essa conquista que não é só da Anna, mas de todos que viveram esse processo de evolução dela”, destacou o sensei Osvaldo Junior.

Na oportunidade, o secretário Wellington Moresco lembrou que a “a história de sucesso da Anna no esporte escolar é um marco para Aquidauana e traz um incentivo para muitos outros alunos que podem se inspirar no esporte”. “Estamos de braços e portas abertas na SMEL para continuarmos apoiando nossos jovens talentos do esporte estudantil”, afirmou Moresco.

TRAJETÓRIA - Anna Clara conquistou a medalha de ouro na manhã desta sexta-feira (11), após vencer na categoria 36kg. Ela enfrentou as adversarias da Mongólia na sua primeira luta, Ucrânia segunda luta e a final foi com a segunda atleta representante da Mongólia, onde Anna Clara venceu por imobilização a sua oponente.

Anna Clara é aluna da Escola Estadual Coronel José Alves Ribeiro (Cejar), treina com o sensei Osvaldo Benevides Junior na Academia Top Fight e é integrante do Programa MS Desporto Escolar (PRODESC), do Governo do Estado.

A judoca aquidauanense também coloca seu nome na história do município de Aquidauana, pois se tornou a primeira judoca estudantil da cidade, a conquistar tão elevado nível de rendimento em seu currículo (medalha de ouro).

*As informações são do site da Prefeitura Municipal de Aquidauana