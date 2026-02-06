Judoca aquidauanense Anna Clara Alegre se consagra campeã nacional no Troféu Brasil Cadete

Anna Clara assumiu a liderança do ranking nacional na sua categoria de peso / Arquivo Pessoal

A vitória não é apenas um título, mas uma conquista estratégica. A competição concede pontos valiosos para o ranking nacional de formação de base da Confederação Brasileira de Judô. Com o primeiro lugar no pódio, Anna Clara assumiu a liderança do ranking nacional na sua categoria de peso, posicionando-se de forma privilegiada para futuras convocações para a seleção brasileira juvenil.

A judoca aquidauanense Anna Clara Alegre Mendes, de 15 anos, conquistou um feito histórico para o esporte de Mato Grosso do Sul ao sagrar-se campeã nacional no prestigiado Troféu Brasil de Judô Cadete. A competição, realizada em Brasília (DF), reuniu os melhores atletas da base do país, e Anna Clara brilhou na categoria Cadete, até 44 kg, em seu primeiro ano nesta divisão etária e de peso.

Buscando o máximo aperfeiçoamento técnico, a atleta e a família iniciaram um processo de transferência de clube. Agora, Anna Clara representa a renomada academia Judô Clube Rocha, de Campo Grande, sob a orientação dos senseis Diogo e Thales. A mudança visa oferecer à judoca uma estrutura de treinamento e oportunidades compatíveis com seu talento e aspirações de alto rendimento.

A rotina da campeã exige dedicação total. Morando em Aquidauana com a família, Anna Clara recebe os treinos periodizados de seus novos técnicos e os executa na cidade natal, muitas vezes tendo a irmã, Anna Beatriz – também judoca e em processo de se tornar faixa-preta –, como principal parceira de treinos. Para a preparação específica para o Troféu Brasil, a família fez deslocamentos para Campo Grande, onde ela pôde treinar diretamente com a equipe da Judô Clube Rocha, e aproveitou para valorizar o período de férias escolares.

O próximo desafio já está marcado. Neste sábado, dia 7 de fevereiro, Anna Clara entra no tatame do Radio Clube Campo, em Campo Grande, para a primeira etapa do Circuito Estadual de Judô. A competição será uma oportunidade de manter o ritmo competitivo e mostrar em casa a forma que a consagrou campeã nacional.

A trajetória de Anna Clara Alegre Mendes é um exemplo de talento, disciplina familiar e investimento no esporte. Sua conquista coloca Aquidauana e Mato Grosso do Sul no mapa do judô nacional de base, inspirando uma nova geração de atletas e mostrando que, com foco e apoio, é possível alcançar os mais altos patamares. A torcida aquidauanense vibra com sua conquista e aguarda ansiosa suas próximas lutas.





Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

Instagram - @jornalopantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @opantaneiro_oficial

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!