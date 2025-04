Judoca de Aquidauana conquista bronze em campeonato nacional

Divulgação

Atleta de Aquidauana, Leandro Gabriel Ocampos Queiroz, de 13 anos, foi campeão na medalha de bronze no campeonato de judô que ocorreu em Ji-Paraná, Rondônia, no último fim de semana.

As disputas foram contra os estados do Acre, Rondônia, Tocantins, Distrito Federal, Mato Grosso, Goiás e Mato Grosso do Sul.

Leandro treina desde os seis anos com o Sensei Osvaldo Benevides Junior. O jovem já foi campeão do Brasileiro Regional em Brasília e foi terceiro lugar no Brasileiro Final em Curitiba.