Judoca de Aquidauana Ã© convocada para estÃ¡gio internacional na Europa

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A jovem judoca aquidauanense Anna Clara Alegre Mendes, de 14 anos, segue acumulando conquistas importantes em sua promissora carreira. Desta vez, a atleta foi convocada pela Confederação Brasileira de Judô (CBJ) para integrar a seleção brasileira de base em um estágio internacional na República Tcheca, reforçando seu nome entre os principais talentos do país na categoria.

A convocação chega em um momento especial. Recentemente, Anna Clara também havia sido chamada para disputar o Campeonato Brasileiro Regional, mas, como as datas coincidem, a atleta optou por participar do estágio internacional — uma oportunidade considerada estratégica para seu desenvolvimento no alto rendimento.

Em entrevista ao jornal O Pantaneiro, a judoca demonstrou entusiasmo com a nova experiência fora do país.

Estou muito animada por participar dessa competição internacional na República Tcheca. Para mim, essa é uma oportunidade única de crescimento. Tenho expectativas de aprender com pessoas de diferentes países, conhecer novas culturas e trocar experiências que vão agregar muito à minha formação. Além disso, quero dar o meu melhor, representar bem minha equipe e meu país, e mostrar tudo o que venho me preparando para apresentar. Sei que será um desafio, mas também uma experiência inesquecível. Espero voltar com novos conhecimentos, mais confiança e, principalmente, muito orgulho de ter participado.

A convocação é mais um capítulo de uma trajetória recente marcada por resultados expressivos. Anna Clara conquistou destaque nacional ao se sagrar campeã no Troféu Brasil de Judô Cadete, realizado em Brasília, na categoria até 44 kg. O título garantiu à atleta a liderança do ranking nacional de base, colocando-a em posição privilegiada para convocações à seleção brasileira.

Em busca de evolução técnica, a judoca passou a representar o Judô Clube Rocha, de Campo Grande, onde conta com a orientação dos senseis Diogo e Thales. Mesmo morando em Aquidauana, ela mantém uma rotina intensa de treinamentos, seguindo planejamento técnico e contando com o apoio da família — especialmente da irmã Anna Beatriz, também judoca e parceira constante nos treinos.

A participação no estágio internacional na República Tcheca representa não apenas mais uma conquista, mas também um passo importante na formação esportiva e pessoal da atleta. Com disciplina, talento e foco, Anna Clara segue levando o nome de Aquidauana e de Mato Grosso do Sul cada vez mais longe no cenário do judô.