Judocas de Aquidauana brilham em treinamento internacional e conquistam convocação para Mundial

Arquivo Pessoal

As irmãs Anna Clara Alegre Mendes, de 13 anos, e Anna Beatriz Alegre Mendes, de 18 anos, brilharam no treinamento internacional Shotyugueiko Brasil/França, realizado em Curitiba entre os dias 17 e 22 de fevereiro.



O evento reuniu alguns dos maiores nomes do judô brasileiro e contou com a presença do renomado sensei francês Darcel Yandzi, além dos medalhistas olímpicos Leonardo Gonçalves e Rafael Macedo.



Durante a semana intensa de aprendizado, as judocas de Aquidauana tiveram a oportunidade de aprimorar suas técnicas e vivenciar experiências únicas ao lado de atletas de elite. Para Anna Beatriz, o treinamento foi um marco importante em sua trajetória.







"Foi uma semana de treinos bem intensos e super produtivos. Aprendemos técnicas diferentes, tivemos a oportunidade de dividir o tatame e treinar com os medalhistas olímpicos Leonardo Gonçalves e Rafael Macedo. Tivemos também o prestígio de assistir à palestra do árbitro internacional André Mariano, que esclareceu algumas dúvidas sobre as novas regras do judô. Foi bem produtivo, uma experiência única", diz.

A emoção tomou conta da família quando, na sexta-feira (21), Anna Clara recebeu a convocação para representar o Brasil no Mundial Escolar, que acontecerá em abril, na Sérvia. Essa conquista é fruto de sua dedicação e do desempenho excepcional nos Jogos Escolares 2024, que lhe garantiram a classificação para o Sul-Americano no ano passado e agora para o Mundial.

Para a mãe das atletas, Fátima, essa jornada é motivo de orgulho e reconhecimento pelo esforço das filhas. O treinamento internacional foi fundamental para o aprimoramento técnico de ambas. Com disciplina, dedicação e amor ao esporte, Anna Clara e Anna Beatriz seguem firmes em seus objetivos, levando o nome de Aquidauana e do Brasil para o mundo.







