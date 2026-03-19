Judocas de Aquidauana garantem vagas para oÂ Brasileiro Regional

Atletas Lucas Soares e Lorenna Oliveira representarÃ£o o municÃpio em competiÃ§Ã£o nacional no Mato Grosso
A participaÃ§Ã£o no Meeting Estadual reforÃ§a o potencial do judÃ´ aquidauanense e o trabalho desenvolvido pela equipe Top Fight / DivulgaÃ§Ã£o/Prefeitura de Aquidauana
Com muita garra e determinação, os atletas de Aquidauana brilharam no Meeting Estadual de Judô, realizado no último final de semana em Maracaju. A equipe Top Fight de Aquidauana conquistou nove medalhas, mostrando que disciplina, trabalho e dedicação fazem a diferença dentro e fora do tatame.
O resultado também garantiu a classificação de dois atletas para o Campeonato Brasileiro Regional de Judô, que acontecerá em Campo Verde, Mato Grosso. Os classificados são Lucas Soares e Lorenna Oliveira, que agora se preparam para representar o município em competição nacional.
A participação no Meeting Estadual reforça o potencial do judô aquidauanense e o trabalho desenvolvido pela equipe Top Fight, que vem colhendo frutos expressivos nas competições regionais.
A Prefeitura de Aquidauana, por meio da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, parabeniza todos os atletas, equipe técnica e familiares por mais essa importante conquista, que reforça o potencial do esporte no município e incentiva novos talentos a seguirem no caminho da dedicação e do esporte.
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