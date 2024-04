Judocas de Aquidauana são destaque em Campeonato Brasileiro

Divulgação

Judocas de Aquidauana conquistaram cinco medalhas e foram destaque no Campeonato Brasileiro Região IV de Judô, no final de semana (6 e 7), em Anápolis (GO).



Conforme divulgado pela prefeitura, Anna Clara Alegre Mendes (sub 15) conquistou a medalha de ouro. Leandro Gabriel Ocampos Queiroz (sub 15) voltou para casa com a medalha de prata e os atletas André Luis da Silva Isler (sub 15) e Isadora Sadhas de Morais (sub 13) conquistaram bronze, sendo que André conquistou 2 medalhas.



Ao todo, a delegação de Mato Grosso do Sul, composta por 180 atletas judocas, faturou 102 medalhas, ficando em 1º lugar no ranking do Campeonato Brasileiro Região IV de Judô.



O sensei Osvaldo Benevides Júnior, da academia Top Fight/Judô Moura, ficou responsável pelas categorias sub 13 e sub 15 e destacou a experiência marcante para os jovens alunos.



“Voltamos com o coração cheio de gratidão e alegria! Competir em um campeonato com um alto nível de atletas de vários Estado é uma experiência única e que marca a vida desses alunos. Estamos orgulhosos de termos conseguido levar 05 jovens judocas aquidauanenses para essa competição, é um incentivo e um passo a mais rumo ao sonho deles de irem ainda mais longe na modalidade”, explicou o sensei Osvaldo Junior.



A equipe aquidauanense agradeceu ao apoio do Governo do Estado, Fundesporte, Federação de Judô de MS e a parceria da Prefeitura de Aquidauana via FEMA para que eles pudessem participar do campeonato.