Judocas de Aquidauana são destaques em competição

Prefeitura de Aquidauana

Os jovens atletas aquidauanenses do judô já começaram 2024 se destacando nas competições, mostrando que esse ano vão agitar os tatames e fazer a alegria da torcida.

Nos dias 16 e 17 de fevereiro, os judocas da Academia Top Fight/Judô Moura de Aquidauana, que são alunos da Escola Estadual Coronel José Alves Ribeiro (CEJAR), receberam o apoio da Prefeitura de Aquidauana por meio da Fundação Municipal de Esportes (FEMA), para participarem do Torneio Início de Judô, da Federação de Judô de Mato Grosso do Sul.

A delegação aquidauanense, que tem a frente o professor Osvaldo Benevides Junior, participou do torneio com 18 atletas, conquistando 12 medalhas, sendo 02 de ouro, 06 de prata e 04 de bronze. Participaram do torneio 36 entidades e a equipe de Aquidauana ficou na 11º na colocação geral.

Esta competição, somada ao Meeting, serve como seletivas para que os atletas consigam o índice para participar do Campeonato Regional Brasileiro IV, que este ano será disputado na cidade de Anápolis, em Goiás.

Atletas medalhistas:

Categoria Sub-11 (masculino) - Samuel Souza – medalha de ouro; Lucas Sadhas – bronze;

Categoria Sub-13 (feminino) - Isadora Sadhas – medalha de prata; Lorena Carvalho – bronze;

Categoria Sub-15 (feminino) - Ana Clara Mendes – medalha de ouro; Lorraine Castro – medalha de prata;

Categoria Sub-15 (masculino) - Leandro Queiroz – medalha de prata; Brayan Miranda – medalha de bronze; André Isler – medalha de prata;

Categoria Sub-21 (feminino) - Flavia Costa – medalha de prata; Anna Beatriz Alegre – medalha de prata

Categoria Danguai - Ricardo Suleki – medalha de bronze