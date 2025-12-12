Juiz de Anastácio entrega equipamentos de treinamento ao Samu de Aquidauana

Os novos equipamentos foram adquiridos com recursos provenientes de penas pecuniárias aplicadas pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul / Divulgação/Prefeitura de Aquidauana

O Juiz de Direito da Comarca de Anastácio, Dr. Luciano Pedro Beladelli, realizou na quinta-feira, dia 11, uma visita institucional ao Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) de Aquidauana para oficializar a entrega de novos equipamentos adquiridos com recursos provenientes de penas pecuniárias aplicadas pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS). A ação visa qualificar o atendimento de emergência e fortalecer a integração entre o Poder Judiciário e os serviços de saúde do município.

A entrega foi realizada na sede do Samu e contou com a presença do diretor do Departamento Municipal de Trânsito, Flávio Gomes Filho, do coordenador do Samu, Héverton Bandeira Bastos, e da equipe técnica e operacional do serviço. Os valores investidos seguem as diretrizes da Resolução nº 154/2012 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), que determina a aplicação de penas pecuniárias em ações de interesse social.

Entre os equipamentos adquiridos estão um manequim eletrônico de treinamento para reanimação cardiopulmonar (RCP), um colete simulador para prática da Manobra de Heimlich (desengasgo), uma maca do tipo Scoop para remoção segura de vítimas de trauma, uma tesoura corta-vergalhão e um tablet para otimizar a rotina operacional das equipes.

O coordenador do Samu, Héverton Bandeira Bastos, destacou a importância dos novos recursos para a qualidade do serviço. “Com este recurso foi possível adquirir materiais fundamentais para o treinamento das equipes e para o trabalho diário do SAMU. Esses equipamentos contribuem diretamente para a melhoria dos atendimentos e para a segurança tanto dos pacientes quanto dos profissionais”, afirmou.

A iniciativa reforça a parceria entre o Judiciário e a gestão municipal, garantindo que valores provenientes de penalidades judiciais sejam revertidos em benefício direto para a população, especialmente na área da saúde e do atendimento de emergência. A aquisição dos equipamentos permitirá a realização de treinamentos mais realistas e frequentes, aprimorando a capacidade de resposta das equipes do Samu em situações críticas.

