Juíza de Aquidauana é aprovada na dissertação de mestrado

Kelly Gaspar Duarte Neves, juíza da Vara Criminal de Aquidauana / Ronald Regis

Kelly Gaspar Duarte Neves, juíza da Vara Criminal de Aquidauana, elevou ainda mais o prestígio da magistratura de Mato Grosso do Sul no cenário nacional ao aprimorar seu currículo com a conquista do título de Mestre em Direito.



A trajetória de Kelly na busca por esse título iniciou-se ao apresentar sua dissertação ao Programa de Pós-Graduação Profissional em Direito da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados.

Sua pesquisa, intitulada "Para Além das Metas do CNJ: o que os números indicam e as metas ocultam no Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul," obteve reconhecimento ao dar voz a 16 juízes que receberam o Selo Jurisdição Eficiente de 2021. Para tal, a mestranda realizou entrevistas e analisou os dados do TJMS sob a perspectiva do pensamento complexo e sistêmico.



A banca examinadora, composta pelo prof. Dr. Carlos Henrique Borlido Haddad como orientador, a profª. Drª. Taís Schilling Ferraz, o prof. Dr. Antonio César Bochenek e a profª. Drª. Joseliza Alessandra Vanzela Turine, examinadora externa e juíza diretora do Foro de Campo Grande, reconheceu o valor e a relevância da pesquisa de Kelly, especialmente por trazer à tona a realidade do Poder Judiciário estadual e apresentar uma abordagem inovadora.





A experiência de cursar o mestrado desenvolvido por magistrados para magistrados proporcionou a Kelly uma visão sistêmica e integral, enriquecendo sua compreensão sobre a gestão da unidade e o impacto das metas no TJMS.



“Foi muito emocionante, pois cursar o mestrado feito por magistrados para magistrados, proporcionou visão sistêmica e integral. Pesquisar o TJMS que escolhi para trabalhar, nesse tema tão sensível, foi muito gratificante. Fiz a pesquisa de dados no TJMS, ouvi os colegas para uma análise do Poder Judiciário de MS, sobre gestão da unidade e o impacto das metas. Os examinadores em sua maioria são juízes federais e não conheciam a realidade estadual, enfim, foi um privilégio e desafio”, disse ela.

Dessa forma, a pesquisa de Kelly Gaspar Duarte Neves representa uma significativa contribuição para a magistratura sul-mato-grossense e oferece subsídios para o aprimoramento contínuo da justiça no estado, proporcionando um impacto positivo na vida dos cidadãos que buscam a garantia de seus direitos e acesso à justiça.