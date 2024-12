Juliana Monteiro: de Aquidauana para o Prêmio Multishow e muito mais

Arquivo Pessoal

Juliana Monteiro, cantora aquidauanense de talento inquestionável, está vivendo uma fase brilhante na carreira. Recentemente, ela recebeu o convite para integrar a Academia do Prêmio Multishow, um dos maiores reconhecimentos da música brasileira. Mas o que significa ser parte dessa seleção tão exclusiva?



“A Academia do Prêmio Multishow me convidou para fazer parte do grupo de aproximadamente 700 acadêmicos em todo o Brasil. Entre cantores, produtores, gerentes do segmento musical, todos somos responsáveis por indicar e votar nos artistas que concorrem nas diversas categorias do prêmio”, explica Juliana. Um trabalho que exige atenção e responsabilidade, afinal, são essas escolhas que moldam os rumos da celebração da música brasileira.



No Mato Grosso do Sul, apenas quatro acadêmicos fazem parte da seleção. Desses, três já foram contemplados pelo Prêmio Multishow, reafirmando o talento regional. Juliana aproveitou a visibilidade para produzir um conteúdo especial para a TV Morena, que não apenas brilhou nas redes sociais, mas também foi destaque no programa “Meu Mato Grosso do Sul”.







Do Mato Grosso do Sul ao Rio de Janeiro



A viagem ao Rio de Janeiro para participar da premiação foi cheia de surpresas. “Recebemos uma matéria da Caras Brasil enquanto curtíamos um dia de sol na Praia da Barra. Foi uma surpresa incrível e um momento para guardar na memória”, comenta. A matéria destacou o estilo e o bronzeado da cantora, mostrando que o brilho de Juliana vai muito além dos palcos.



No evento do Prêmio Multishow, Juliana não perdeu tempo e aproveitou para explorar um lado repórter, registrando os bastidores e os momentos mais especiais da noite. Entre os destaques da premiação, ela cita o show de Anitta como o ponto alto. “Os shows foram sensacionais, com transmissão pelo Multishow, Globoplay e até na TV Globo aberta. Foi emocionante estar tão perto da celebração da nossa música”.



Outro nome aquidauanense que marcou presença foi Thony Alviço, reforçando o talento pantaneiro na cena musical nacional. “É muito bom ver Aquidauana sendo representada com tanta força e talento”, comenta Juliana.







Uma agenda de sucesso



Depois de tanto brilho no prêmio, Juliana segue com uma agenda cheia de compromissos para dezembro. “Temos o Réveillon fechado na cidade de Rio Negro, muitas confraternizações e shows fora do estado também. Vai ser um encerramento de ano inesquecível”, revela.



Com tantos projetos e conquistas, Juliana Monteiro mostra que Aquidauana não é apenas o Portal do Pantanal, mas também o berço de talentos que encantam o Brasil. A cantora segue representando sua terra com orgulho e, claro, com música de qualidade.