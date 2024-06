Junho trará temperaturas amenas para Aquidauana e região

Previsão de calor em MS / Divulgação

Com a chegada de junho, Aquidauana, se prepara para um mês típico de outono, com temperaturas amenas e possibilidades de chuvas esparsas. A previsão do tempo para o mês de junho de 2024 indica uma variação climática que promete agradar tanto aos moradores quanto aos visitantes da região.

Primeira Quinzena

A primeira quinzena de junho será marcada por temperaturas amenas, com mínimas variando entre 15°C e 18°C e máximas que podem atingir 28°C. As manhãs e noites tendem a ser mais frescas, enquanto as tardes serão agradavelmente quentes. Há uma previsão de chuvas leves e esparsas, especialmente durante a primeira semana, com possibilidade de pancadas de chuva ocasionais.

Segunda Quinzena

Na segunda quinzena do mês, as temperaturas devem se manter dentro da mesma faixa, com uma ligeira queda nas mínimas, que podem chegar a 13°C em algumas noites. Durante o dia, as temperaturas continuarão a oscilar entre 25°C e 28°C. A partir da terceira semana, espera-se um período mais seco, com menores chances de precipitação.

Condições Gerais

- Umidade Relativa do Ar: A umidade relativa do ar deve variar entre 50% e 80%, dependendo da presença de chuvas. Em dias mais secos, recomenda-se a ingestão de bastante água e a utilização de umidificadores, especialmente para crianças e idosos.



- Ventilação: Ventos moderados provenientes do sudeste serão comuns, contribuindo para a sensação de frescor durante o início e o fim do dia.

- Raios UV: Com a predominância de dias ensolarados, é importante o uso de protetor solar, óculos escuros e chapéus para proteção contra os raios UV, que continuarão altos mesmo nesta época do ano.

Recomendações

- Saúde: Mantenha-se hidratado e protegido contra as variações de temperatura, especialmente durante a manhã e a noite. Agasalhos leves serão suficientes para as primeiras horas do dia e ao anoitecer.

- Atividades ao Ar Livre: Junho será um mês propício para atividades ao ar livre, como caminhadas, ciclismo e visitas aos pontos turísticos da região. Aproveite as condições agradáveis, mas sempre esteja preparado para mudanças rápidas no tempo.

- Agricultura e Pecuária: Os produtores rurais devem ficar atentos às previsões de chuva para planejar as atividades no campo, especialmente as relacionadas à colheita e ao manejo do solo.

Com essas condições climáticas, o mês de junho promete ser um período agradável para os moradores de Aquidauana, oferecendo uma combinação equilibrada de sol e frescor que caracteriza o outono na região. Esteja preparado para aproveitar ao máximo as atividades e eventos planejados para o mês, sempre atento às atualizações meteorológicas.