Justiça anula posse de Meireles e determina que Wilson Ferreira assuma

Suplente Wilson Ferreira e o vereador Anderson Meireles / O Pantaneiro

O suplente de vereador em Aquidauana, Wilson Vicente Ferreira, impetrou um recurso no Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul para anular a posse de Anderson Meireles como suplente de vereador da Câmara de Aquidauana, vaga deixada por Youssef Saliba no início do ano. Ferreira argumenta que Meireles havia se filiado ao PSD (Partido Social Democrático), enquanto a vaga deixada por Saliba pertence ao partido MDB (Movimento Democrático Brasileiro).

O Pantaneiro teve acesso à decisão do desembargador relator Odemilson Roberto Castro Fassa e este determinou que, no prazo de cinco dias, Wilson Ferreira fosse empossado no cargo de vereador. A decisão também impôs uma multa diária de R$ 1.000,00 em caso de descumprimento.

Publicação no Diário da Justiça Eletrônico - Reprodução

Vaga de Saliba

Youssef Saliba foi o terceiro candidato mais votado nas eleições de 2020, com 698 votos. No ano seguinte, Saliba integrou a gestão do prefeito Odilon Ribeiro como secretário de Cultura e Turismo, e Anderson assumiu como suplente. Em março de 2024, Saliba decidiu renunciar à sua vaga de vereador e Anderson, já filiado ao PSD, tomou posse.

Wilson Ferreira, 6º suplente

Com a saída de Anderson Meireles do MDB, quem deveria assumir seria a ex-secretária de Educação do Município, Wilsandra Beda, por ser a 2ª suplente do partido. Porém, ela se filiou ao PP (Partido Progressista) em março deste ano, assim como outros quatro suplentes. No entanto, o 6º suplente, Wilson Ferreira, que obteve 194 votos estaria apto para tomar posse por ser o único dos suplentes que permanece no partido.

Wilson Ferreira elegeu-se vereador em 2000, com 410 votos. Em 2013, assumiu a vaga deixada pelo próprio Anderson Meireles, na época do PT do B, quando Meireles foi nomeado secretário municipal de Saúde e Saneamento na gestão do ex-prefeito José Henrique Trindade. Agora, retorna ao legislativo.

O cartório Eleitoral de Aquidauana já foi oficializado da decisão e diplomará o 6º suplente, Wilson Ferreira na tarde desta terça-feira, 26. Segundo a decisão judicial do Tribunal de Justiça, o suplente tem até sexta-feira, 28, para tomar posse como vereador na Câmara de Aquidauana.

Lista de suplentes - Reprodução

Mesmo caso em Campo Grande

O caso lembra o imbróglio que aconteceu em Campo Grande no último mês, quando o 8º suplente a vereador pelo PSDB, Gian Sandim, assumiu a vaga após a Justiça negar a posse de Lívio Viana de Oliveira, o Dr. Lívio, que também havia mudado de partido. A vaga foi deixada após o afastamento de Cláudio Serra Filho, o Claudinho Serra.



Em contato com a Câmara Municipal, o presidente, vereador Nilson Pontim reforça que aguarda a notificação da justiça.

“A Câmara de Vereadores está disponível para dirimir as dúvidas que se fizerem necessárias. Reforçando que estou a disposição da justiça e, assim que for notificado legalmente, irei prontamente atender as decisões proferidas pelo Poder Judiciário”



A reportagem entrou em contato com Anderson Meireles na noite desta terça-feira, mas o parlamentar preferiu não gravar entrevista.