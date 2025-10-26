K9 Hunter encerra ciclo de amor, lealdade e serviço no 7º BPM

Após uma trajetória de serviço exemplar, Hunter se aposentou e passou os últimos seis anos de sua vida desfrutando de uma merecida fase de descanso / Arquivo pessoal

O 7º Batalhão de Polícia Militar de Aquidauana se despediu, nesta semana, com gratidão e emoção, do cão policial K9 Hunter, que marcou época na corporação com sua dedicação, coragem e sensibilidade. Sob os cuidados de Jean Patrocínio da Silva e Rozilane Gamarra Ribeiro, Hunter serviu com excelência por sete anos, participando de inúmeras ações operacionais, apresentações e demonstrações que encantaram o público e destacaram o trabalho do Canil Setorial.

Mais do que um cão de trabalho, Hunter também foi pioneiro em uma das iniciativas mais humanas da Polícia Militar: o Projeto Pelo Amigo – Cinoterapia, no qual atuava levando conforto, alegria e esperança a crianças, idosos e pessoas em situação de vulnerabilidade. Seu comportamento dócil e seu vínculo com os participantes transformaram cada visita em um gesto de afeto e empatia, mostrando que o cão policial é, antes de tudo, um grande amigo do ser humano.

Após uma trajetória de serviço exemplar, Hunter se aposentou e passou os últimos seis anos de sua vida desfrutando de uma merecida fase de descanso, cercado de carinho, atenção e reconhecimento. No última semana, ele partiu, deixando saudades e uma história inspiradora de lealdade e comprometimento.

“Hunter foi mais do que um cão de trabalho. Ele foi um parceiro, um símbolo de amor e dedicação à missão policial. Sua marca permanecerá viva na memória de todos que tiveram o privilégio de caminhar ao seu lado”, destacou a equipe do Canil Setorial do 7º BPM.

O legado de Hunter continuará presente nas ações da corporação e na lembrança de todos que foram tocados por sua presença — um verdadeiro exemplo de como o vínculo entre o homem e o cão pode transformar vidas.

