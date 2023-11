Karatecas fazem sucesso nos Jogos da Primavera

Atletas competiram nos jogos / Divulgação

Kata masculino sub 16 2007/2008/2009 - até faixa verde – Campeão - Vinícius Mendonça / Escola Estadual Cejar; Vice-campeão - Vitor Hugo / Escola Estadual Dóris.

Kata masculino sub 18 - até faixa verde – Campeão - Leonardo do Espírito / Escola Particular Irene Cicalise; Vice-campeão - Lucas Venâncio / IFMS; Terceiro Lugar -Gabriel Nesta / IFMS.

Kumite masculino sub 10 2013/2014 – 40 kg – Campeão - Luiz Gustavo / Escola Estadual Marly Russo; Vice-campeão - Erick Flávio / Escola Estadual Cejar; Terceiro Lugar - João Mateus / Escola Particular Irene Cicalise.

Kumite masculino sub 10 até faixa verde - +30 kg – Campeão - Douglas Porto / Escola Particular Irene Cicalise; Vice-campeão - Miguel Maidana / Escola Particular Irene Cicalise; Terceiro Lugar - Gustavo Botelho / Escola Particular Irene Cicalise.

Kumite masculino sub 8 – 30 kg - até faixa verde – campeão - Gabriel Ragalzi / Centro Cristão Ensino; Vice-campeão - Brayan Emanuel / Escola Municipal CAIC; Terceiro lugar - Emanuel Maidana / Escola Municipal Rotary Club.

Kumite até 6 faixa branca – Campeão - Pietro Oliveira / CMEI Bezerra de Menezes; Vice-campeão - Pedro Admir / Escola Municipal Rotary Club; Terceiro lugar - Benício Checilero/ CMEI Antônio de Arruda Sampaio.

Kumite 6 e 7 anos - até faixa azul – Campeão - Beijamin Bandeira/ Centro Cristão de Ensino; Vice-campeão - Antônio Lucas/ Escola Municipal Antônio Trindade; Terceiro lugar - Daniel Costa/ CMEI Ademir Brites.

Kumite masculino sub 8 2015/2016 - faixa branca e amarela – Campeão - Miguel Alexandro/ Escola Municipal Rotary Club; Vice-campeão - Miguel Monteiro/ Escola Municipal Antônio Santos Ribeiro; Terceiro lugar - Leandro Leite/ Escola Municipal Indígena General Rondon.

Kumite masculino sub 13 +45 kg - Faixa branca e amarela – Campeão - Eduardo kaleu/ Escola Municipal Erso Gomes; Vice-campeão - Wendel/ Escola Estadual Marly Russo; Terceiro lugar - Emanuel Vieira/ Escola Estadual Cejar.

Kumite masculino sub 13 – 45 kg – Campeão - Nicolas Albuquerque/ Escola Estadual Cejar; Vice-campeão - Vitor Candelário/ Escola Particular Irene Cicalise; Terceiro Lugar - Isac Emanuel/ Escola Estadual Cejar.

Kumite masculino sub 13 - roxa a preta +50 kg – Campeão - Kauã Tavares/ Escola Estadual Cejar; Vice-campeão - Eduardo Firmino/ Escola Particular Irene Cicalise.

Kumite sub 16 – 60 kg – Campeão - Vinícius Mendonça/ Escola Estadual Cejar; Vice-campeão - Vitor Hugo/ Escola Estadual Doris.

Kumite sub 18 - até faixa verde +75 kg – Campeão - Lucas Venâncio/ IFMS; Vice-campeão - Leonardo do Espírito/ Escola Particular Irene Cicalise; Terceiro lugar - Gabriel Nesta/ IFMS.

Kumite sub 10 feminino - até faixa verde +35 kg – Campeã - Ana Julia/ Escola Estadual Cejar; Vice-campeã - Maria Vitória/ Escola Municipal Rotary Club; Terceira colocada - Ana Helena/ Centro Cristão de Ensino.

Kumite feminino sub – 30 kg até faixa amarela – Campeã - Maria Eduarda/ Escola Particular Irene Cicalise; Vice-campeã - Mariany Medeiros/ Escola Municipal Antônio Trindade; Terceira Colocada - Amélia Vitória/ Escola Municipal Rotary Club.

Kumite feminino sub 8 - +30 kg até faixa amarela – Campeã - Ester Hadassa/ Instituto Educacional Falcão; Vice-campeã - Sofia Barboza/ Instituto Educacional Falcão; Terceira colocada - Natasha Ester/ CMEI Bezerra de Menezes.

Kumite sub 8 -30 kg até faixa verde – Campeã - Antonela Vasques/ Escola Municipal CAIC; Vice-campeã - Jasmin Portes/ Escola Particular Irene Cicalise; Terceira colocada - Luiza Fialho/ Instituto Educacional Falcão.

Kumite sub 13 - até faixa verde – 34 kg – Campeã - Brenda Oliveira/ Escola Estadual Cejar; Vice-campeã - Liz Gaia/ Escola Estadual Marechal.

Kumite feminino sub 13 - até faixa verde +40 kg – Campeã - Valentina Vasques/ Escola Estadual Cejar; Vice-campeã - Isabely Vitória/ Escola Particular Irene Cicalise; Terceira colocada - Larissa Firmino/ Escola Particular Irene Cicalise