Karolina Bernardes e Gustavo Bueno marcam abertura de Congresso Jurídico

Estudantes participaram do congresso / Divulgação/ Assessoria

Aconteceu na noite desta quarta-feira, 22, a abertura do 1º Congresso Jurídico do Curso de Direito da UEMS Aquidauana, evento foi realizado no Plenário da Câmara Municipal de Aquidauana.

Karolina Souza Pereira Bernardes (Delegada de Polícia Civil) abriu o congresso palestrando sobre violência doméstica e familiar contra a mulher, em seguida, Gustavo de Oliveira Bueno Vieira (Delegado de Polícia Civil), falou sobre segredos do Concurso Público.

O congresso continua com hoje, às 19h, Dr. Julian Gonçalves da Silva (Tabelião do cartório de Terenos) com o tema "A prática dos procedimentos extrajudiciais", e às 21h, Dr. Giuliano Máximo Martins (Juiz de Direito) com tema "A relação entre o judiciário e o processo".