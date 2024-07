Laboratório Municipal de Aquidauana ganhará reforma e ampliação

A Prefeitura de Aquidauana vai iniciar nesse mês de julho a reforma e ampliação do Laboratório Municipal Fernando Luiz Alves Ribeiro, que leva o nome do saudoso prefeito “Tico Ribeiro”.

A reforma é necessária devido ao aumento da demanda de atendimentos no laboratório, ficando os espaços atuais pequenos para o atendimento ao público e para a equipe trabalhar. Além disso, o prédio há 10 anos não passa por uma reforma geral, sendo que a última intervenção em sua estrutura com reforma foi em 2014.

“A reforma do laboratório municipal já vem no nosso plano de gestão desde o ano passado, nossa equipe vinha trabalhando no projeto, é cheio de detalhes técnicos por ser um local de atendimento de saúde. Essa reforma e ampliação vem para atender ao desejo dos trabalhadores do laboratório que terão um espaço melhor, vem para atender ao pedido da nossa população e da Câmara Municipal. Estamos animados para começar e transformar esse laboratório que há 10 anos não passa por uma reforma completa”, explicou o prefeito Odilon.

As obras também proporcionarão aos usuários uma melhor qualidade na prestação de serviços de saúde, bem como, proporcionar aos servidores do laboratório adequações no espaço físico, tornando o ambiente de trabalho melhor.

O Laboratório Municipal é subsidiado pela Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento, tem uma área construída de 222 m² e será reformado na sua totalidade. Além disso, a prefeitura também fará a ampliação com a construção de uma nova área de recepção e na área externa, haverá uma nova fachada, com área coberta, para evitar que os cidadãos fiquem no sol ou na chuva.

O Laboratório Municipal também vai ganhar novo telhado e forros, adequação de acessibilidade e prevenção a incêndio, serão trocados todos os revestimentos e pisos, reforma completa dos banheiros, depósitos e almoxarifado, expansão da recepção, adequação das instalações elétricas e hidrossanitárias e pintura geral.

“São melhorias que irão enriquecer o nosso laboratório em estrutura, em comodidade para os pacientes que são atendidos e para os servidores que ali trabalham. A humanização nos atendimentos, a qualidade da prestação dos serviços em saúde depende também de investimentos como esse, de reformas e ampliações necessárias. Estamos na expectativa e já imaginando como ficará moderno e mais funcional o nosso laboratório”, destacou a secretária municipal de Saúde, Patrícia Panachuki.

Para executar essa obra no laboratório, o prefeito Odilon Ribeiro designou recurso municipal na ordem de R$ 546 mil reais, somados à emenda da então deputada federal Rose Modesto, no valor de R$ 300 mil reais, liberada pelo Governo Federal via Fundo Nacional de Saúde. A obra está orçada em torno de R$ 846 mil reais.

*As informações são do site da Prefeitura Municipal de Aquidauana