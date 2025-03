LadrÃ£o invade comÃ©rcio pelo telhado e furta fiaÃ§Ã£o elÃ©trica em Aquidauana

Viatura da Polícia Civil / Divulgação

Um criminoso ainda não identificado invadiu um estabelecimento na Rua Cândido Mariano, em Aquidauana, pelo telhado e furtou a fiação elétrica do prédio. O local foi alvo da ação ousada, que deixou danos estruturais e prejuízos para os proprietários.



Furto audacioso



Segundo relatos, os vizinhos notaram que a porta do comércio estava aberta e avistaram um homem saindo do local carregando um saco preto nas costas.



Diante da cena suspeita, eles acionaram a responsável pelo estabelecimento, que ao chegar encontrou o local com o forro arrombado e a parte elétrica comprometida.



O criminoso conseguiu acessar a rede elétrica do prédio sem fazer barulho ou acionar qualquer iluminação, demonstrando grande habilidade para furtar sem ser percebido.



Investigação policial



A Polícia Civil de Aquidauana investiga o caso, que é considerado um furto qualificado, já que houve destruição de parte da estrutura do imóvel e rompimento de obstáculos para a entrada do criminoso.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:



Instagram - @jornalopantaneiro

Facebook - @opantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @jornalopantaneiro

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!