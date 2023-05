Ladrão invade restaurante em Aquidauana e furta carne

Fachada da 1° Delegacia de Aquidauana / O Pantaneiro

Um homem, que não teve a identidade revelada foi preso após ser o suspeito de furtar um restaurante, no bairro Alto no município de Aquidauana.

O suspeito entrou no local arrombando a janela dos fundos do comercio e teria levado aproximadamente 10 quilos de carne, um botijão de gás ,bebidas e dinheiro que estavam dentro do restaurante.

Segundo apurado pela reportagem, a hora que o proprietário do comércio, um idoso, de 64 anos, denunciou o roubou a polícia Militar já havia encaminhado um homem que carregava um botijão nas costas.

O caso foi registrado como furto com rompimento de obstáculo.