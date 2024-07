Ladrões arrombam mercado e levam malotes com dinheiro em Aquidauana

João Éric / O Pantaneiro

Ladrões ainda não identificados pela polícia arrombaram um supermercado localizado no Bairro Alto, em Aquidauana, e levaram cerca de 6 malotes com dinheiro. O fato aconteceu na madrugada de segunda-feira (8).



Conforme o boletim de ocorrência, ao chegar no local por volta das 5h, a equipe policial encontrou a sala onde são guardados os malotes de dinheiro e os sistemas de gravação das câmeras violada.



Segundo a vítima, que descobriu o furto ao abrir o estabelecimento, aproximadamente seis malotes contendo as vendas do último sábado e domingo, além do malote do início do expediente de segunda-feira, foram levados. O valor exato ainda não foi informado.



Além dos malotes, uma câmera de segurança e dois HDs contendo as gravações das câmeras do estabelecimento também foram levados.



A Polícia Militar foi chamada e orientou que o local fosse preservado até a chegada da perícia técnica, que está encarregada de coletar informações que podem ajudar a identificar os bandidos.



O caso segue em investigação pela Polícia Civil local, que já está em contato com a equipe responsável pela perícia técnica para prosseguir com as diligências necessárias.